حصل الملك تشارلز الثالث على قبلة من إحدى السيدات بين الحشود التي تجمعت لاستقباله عند وصوله إلى قصر باكنغهام، الجمعة.

وتحدثت السيدة، جيني أسيمينيوس، مع مذيع CNN ماكس فوستر بعد الحادثة، نستعرض لكم فيما يلي جزءًا منها:

ماكس فوستر: ما الذي دار في ذهنك في تلك اللحظة عندما رأيت الملك؟

جيني أسيمينيوس: رأيته أمامي ولم أصدق ذلك. سألته: هل لي أن أقبلك؟ قال: حسنًا. لذا أمسكت به. أنا سعيدة جدًا. شكرًا للرب لتمكني من رؤيته وتقبيله.

ماكس فوستر: بماذا شعرت عندما رأيته؟ لماذا أردت القيام بذلك؟

جيني أسيمينيوس: أحب العائلة المالكة. أشاهدهم دائمًا وأشتري القطع التذكارية، من أطفالهم إلى الراشدين.

ماكس فوستر: هل اعتقدت يومًا أنك ستقبلين فم ملك؟

جيني أسيمينيوس: لا! لا! لم يخطر ذلك ببالي أبدًا.

ماكس فوستر: لقد بدا مرتاحًا أليس كذلك؟ نظرًا إلى ما مر به.

جيني أسيمينيوس: لقد بدا حزينًا، لقد بدا حزينًا، قلت له آسفة على خسارتك. وقلت: هل لي بتقبيلك؟ قال: حسنًا.

ماكس فوستر: وهل قمت بذلك لمواساته أم كان ذلك شعورًا غمرك؟

جيني أسيمينيوس: لقد كان شعورًا في الحقيقة. كنت أفكر: يا إلهي، إنه أمامي.

ماكس فوستر: أعتقد أنه كان من المشجع جدًا له أن يرى رد فعل الجماهير هناك. الدفء. هل شعرت أن ذلك واساه؟

جيني أسيمينيوس: أعتقد ذلك، نعم. لأنه كان مبتسما. لم يلتفت بعيدًا أو ما شابه. لقد كان جميلًا ومذهلًا ومبتسمًا.