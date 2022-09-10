تنصيب تشارلز الثالث رسميا ملكا لبريطانيا.. شاهد لحظة أدائه اليمين

قام الملك تشارلز الثالث، بأداء قسم العرش البريطاني، ليكون بذلك ملكا رسميا للمملكة المتحدة خلفا للملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

وقال الملك تشارلز الثالث السبت: "أنا، تشارلز الثالث، بمعونة الله من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وعوالم وأقاليم بلدي الأخرى، الملك، والمدافع عن الإيمان، أعد بصدق وأقسم أنني سأحافظ على قدسية تعاليم المذهب البروتستانتي الحقيقي على النحو المنصوص عليه في القوانين الصادرة في اسكتلندا للملاحقة القضائية المطالبة بالحق، لا سيما من خلال قانون معنون "قانون ضمان المذهب البروتستانتي وحكومة الكنيسة المشيخية" وبموجب القوانين التي تم تمريرها في برلمان كل من ممالك اتحاد المملكتين، جنبًا إلى جنب مع الحكومة، والعبادة، والانضباط، وحقوق وامتيازات كنيسة اسكتلندا. لذا فليساعدني الله".