في رحلتها الأخيرة.. شاهد مسار نعش الملكة إليزابيث الثانية

نرصد لكم في هذا الفيديو خريطة لمسار نعش الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس في قلعة بالمورال، حيث منزلها الريفي الإسكتلندي، وستقام جنازتها في لندن وستدفن في وندسور.

وفي حوالي الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، سيتم نقل نعش الملكة على عربة ببطء في رحلة تستمر 6 ساعات تبدأ في بالمورال، مروراً بقرى بالاتر، ثم بانكري في مدينة أبردين ، ثم يتجه جنوباً عبر ستونهافين ، بريكين، فوفا، دندي، بيرث قبل المرور على طول الشوارع هنا في إدنبرة مرورًا بالقلعة إلى قصر هاي رود هاوس، المقر الرسمي للملكة في اسكتلندا حيث ستوضع في غرفة العرش.