تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، هيلاري كلينتون، مع مذيعة CNN دانا باش، واستعرضت برنامجها الجديد على خدمة البث "+ Apple TV" المسمى "جرأة"، حيث أشادت برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لقتالها من أجل القيم والمُثُل التي تؤمن بها بشدّة.

وعند طرح سؤال "من برأيك أن أكثر الشخصيات جرأة في السياسة الأمريكية الآن؟" عليها، ردت كلينتون قائلة "أعتقد أن نانسي بيلوسي هي أجرأ امرأة في السياسة الآن لأنها قد أظهرت من خلال جميع أنواع التوترات والتحديات، مثل الملكة نوعًا ما إذا أمكن التشبيه، ما يعنيه أن تستيقظي كل يوم وترتدي أحذية عالية الكعب والبدلة للنضال من أجل القيم والمُثُل التي تؤمن بها بشدة".

وأضافت "وبالطبع، نائب رئيسنا، كامالا هاريس، التي تكسر أرضية جديدة تمامًا. وأنا أعلم أن هذا ليس بالأمر السهل نظرًا إلى أنني أنجزت بعضًا من ذلك. وهي تفعل ذلك بروح الدعابة وابتسامة على وجهها رغم التحديات التي تأتي مع الدور. هذان مثالان يتبادران على الفور إلى الذهن".

وانتهت بالقول "هناك العديد من الآخرين، على الصعيد الفيدرالي والمحلي، وأتمنى أن يكون هناك أكثر من ذلك أيضًا، لأن هذا ما أعمل لأجله".