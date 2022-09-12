من أول نقطة إلى موقع دفنها.. إليك مسار نعش الملكة إليزابيث عبر بريطانيا

ينطلق نعش الملكة إليزابيث في حوالي الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، حيث يبدأ ببطء رحلة مدتها ست ساعات من "قلعة بالمورال"، مروراً بقرى "بالاطا" ثم "بانكري" ثم "مدينة أبردين"، متجهًا جنوباً عبر "ستون هايفن" و "غريكن" و "فورفار" و "داندي" ثم "بيرث"، قبل المرور على "إدنبرة" و "قصر هوليرود هاوس"، محل إقامة الملكة الرسمي في اسكتلندا، حيث سيتم وضعها في غرفة العرش.

سيتم أخذها الاثنين في موكب إلى "كاتدرائية سانت جايلز"، حيث سيكون هناك صلاة يحضرها الملك تشارلز الثالث وأعضاء آخرين من العائلة المالكة ورئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس.

ويوم الثلاثاء، سيتم نقل جثة الملكة إلى لندن إلى "قصر باكنغهام"، ومن ثم يوم الأربعاء، سيتم نقلها إلى قاعة وستمنستر، أحد أقدم المباني في كنيسة وستمنستر، حيث ستبقى الملكة هناك أربعة أيام لإتاحة الفرصة للشعب البريطاني بتقديم تعازيهم.

وفي يوم الاثنين، التاسع عشر من سبتمبر، ستقام مراسم جنازة في كنيسة وستمنستر. بعد ذلك، ستحدث رحلة الملكة الأخيرة إلى "قلعة وندسور" حيث ستدفن.