أعلنت السلطات الأوكرانية الآن أنها أغلقت محطة الطاقة النووية، زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا.

ويرجع ذلك إلى الانقطاعات المنتظمة للتيار الكهربائي التي سببها، كما تقول السلطات الأوكرانية، القصف الروسي، بينما يقول الروس إن السبب هو القصف الأوكراني.

في كلتا الحالتين، وبشكل متكرر، انقطع إمداد الطاقة لنظام التبريد للمفاعلين المتبقيين اللذين يعملان بكامل طاقتهما.

لذلك يقومون الآن بإغلاقه ويستخدمون في الغالب إما ما يسمى بـ"Islanding"، وهو التوليد المستمر للكهرباء بواسطة المفاعلات نفسها، أو استخدام مولدات الديزل كمصدر طاقة احتياطي للحفاظ على برودة تلك المفاعلات.

هذا هو التطور الأكثر دراماتيكية الذي يمكن إجراؤه في نهج التعامل مع محطة الطاقة النووية هذه لأنها واحدة من مصادر الطاقة الرئيسية للحكومة الأوكرانية.

ففي ذروتها، وفرت المحطة 20 ٪ من إمدادات الطاقة الكهربائية للشبكة الأوكرانية.

لكن مع ذلك، نظرًا لوقوعها على خط المواجهة، ولاستخدامها كقاعدة إطلاق نار من قبل الروس، فقد تم إغلاقها الآن.