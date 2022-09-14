لقد أعاد الهجوم المضاد لأوكرانيا تشكيل ساحة المعركة في غضون أيام، فقد استعادوا المزيد من الأراضي في الأسبوع الماضي مما استولت عليه روسيا منذ أبريل. السؤال هو: كيف فعلوا ذلك؟

ردًا على ذلك، قال نيل ميلفين، مدير دراسات الأمن الدولي في معهد رويال يونايتد للخدمات، إن "الجميع كانوا يركزون على الجنوب حول خيرسون، حيث تحدثنا سابقًا عن الضغط الذي كانت تقوم به أوكرانيا هنا، وتبين أن هذه كانت استراتيجية متعمدة لمحاولة سحب الروس بعيدًا عن الشمال. وبعد ذلك اكتشف الأوكرانيون الثغرة في الخطوط الروسية، واندفعوا هنا سريعًا للغاية خلف الروس مما أدى إلى انهيار الجبهة الأمامية للروس".

وأضاف أن "التحدي الذي تواجهه روسيا الآن يتمثل في انهيار جبهتهم الأمامية، وبالتالي فإن القوات تتراجع في كثير من الأحيان بشكل فوضوي. هم بحاجة إلى رسم خط الآن لمحاولة وقف الهجمات، وما يمكنهم فعله على الحد الأدنى هو الاحتفاظ بهذه المنطقة التي تسمى لوغانسك الموجودة في منطقة دونيتسك والتي هيمنت روسيا عليها منذ عام 2014 عندما بدأت الحرب الأولى - لا يمكن أن يسمحوا بدخول الأوكرانيون لها، لذا فإنهم بحاجة إلى التراجع وإعادة ترتيب صفوفهم بينما سيواصل الأوكرانيون التقدم حتى يصلوا إلى خط المواجهة الجديد".