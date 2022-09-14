أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع مذيع CNN فريد زكريا، أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده في قدرتهم على استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا إثر الغزو الذي قامت به.

وقال زيلينسكي ردًا على سؤال طرحه مذيع CNN عما إن كان قلقًا حيال تباطؤ الدعم الأمريكي في حال استحواذ الجمهوريين على مجلس النواب إنه "أولاً وقبل كل شيء، أود أن أقول إنني أشعر بالامتنان للرئيس بايدن والبيت الأبيض ودعم الحزبين لأنه كما قلت، هم قادة الدعم والقوة وراءه".

وأضاف زيلينسكي "بدون هذا الدعم لن نكون قادرين على إعادة أراضينا، وأنا أقر بذلك بنفسي، وأوافق تمامًا على ذلك. وأقر بموقفهم القيادي في هذه الأمور".

وتابع بالقول "أعلم وأسمع الرسائل التي استعرضتها للتو، بأنه إذا استحوذ الجمهوريون على مجلس النواب فسيكون هناك دعم أقل لأوكرانيا. أريد أن أصدق أن الدعم من الحزبين سيبقى قويًا وثابتًا. بالنسبة لنا، هذا مهم للغاية".