قامت السفن الحربية الروسية والصينية بدوريات مشتركة في المحيط الهادي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الأطقم تمارس مناورات تكتيكية مشتركة وتنظيم الاتصالات بين السفن، وتجري سلسلة من التدريبات بإطلاق نيران مدفعية حية وتسهيل تحليق طائرات الهليكوبتر على سطح السفينة.

استبقت التدريبات اجتماعًا بين بوتين وشي لمنظمة شنغهاي في سمرقند بأوزبكستان، الخميس، حيث ناقش الطرفان مواضيع مهمة مثل أوكرانيا وتايوان وفقًا لمساعد السياسة الخارجية لبوتين يوري أوشاكوف.

تتمتع روسيا والصين بشراكة عسكرية مستمرة وقد أجرتا سلسلة من التدريبات المشتركة، كان أبرزها “فوستوك 2018”، وهي مناورات لمحاكاة حرب فيها تحالف روسي صيني ضد عدو وهمي.