يبلغ طول طابور انتظار المعزين الذين يرغبون بإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث حوالي 7.9 كيلومترات مع اضطرار الأشخاص إلى الوقوف في طوابير لمدة 14 ساعة على الأقل، يوم الجمعة، وفقًا لمتعقب الطابور التابع لحكومة المملكة المتحدة.

ويقول المتعقب إن أقرب معلم إلى نهاية طابور الانتظار هو ساوثوارك بارك.

قالت الحكومة البريطانية إن منتزه ساوثوارك بارك في الوقت الحالي مزدحم للغاية وقد يتم إيقاف الدخول إلى طابور الانتظار مؤقتًا إذا تم الوصول إلى كامل طاقة الاستيعاب.

كما تنصح الحكومة أولئك الذين لم ينطلقوا بعد بالانضمام، إلى التفكير في الانتظار حتى تقل الأعداد المشاركة في الطابور.