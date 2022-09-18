مراسل CNN يصور بهاتفه لحظة وقوع زلزال عنيف في تايوان.. شاهد ما حدث

في لحظة مرعبة وثقها مراسل شبكة CNN، ويل ريبلي ضرب زلزال عنيف جنوب شرق تايوان بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سابقًا حجم الزلزال عند 7.2 درجة، قبل خفضه إلى 6.9 درجة.

وقال بيان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية “بناءً على معايير الزلزال الأولية.. من الممكن حدوث موجات تسونامي خطيرة للسواحل الواقعة على طول 300 كيلومتر من مركز الزلزال“.

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في جزيرة مياكو في بحر الصين الشرقي يوم الأحد في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة يوجينغ في ريف تايوان وكان على عمق 10 كيلومترات.