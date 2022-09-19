وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيراً صارماً إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين نهاية الأسبوع، في حال فكّر في استخدام السلاح الكيماوي أو النووي في أوكرانيا.

وتحدث الرئيس الأمريكي إلى برنامج "60 دقيقة" الذي تم بثه في نهاية الأسبوع.

تأتي رسالة بايدن القوية في الوقت الذي تبدو فيه الحرب في أوكرانيا عند نقطة تحول. فالهجوم الذي شنته أوكرانيا أجبر القوات الروسية على التراجع، كما حررت مناطق شاسعة من البلاد التي غزتها القوات الروسية واحتلتها منذ 6 أشهر.

لكن استعادة الأراضي تؤدي إلى بعض الاكتشافات المزعجة مثل اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم، حيث قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي "إن بعض الجثث المدفونة تظهر علامات التعذيب"، كل ذلك فيما يواجه بوتين معارضة متزايدة في بلاده.