مشاهد من رحلة سير نعش الملكة إليزابيث خلال مراسم تشييعها

تودّع بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، بحضور العديد من زعماء الدول، الإثنين، بجنازة مهيبة تعكس الشعبية الواسعة التي تمكنت من الاحتفاظ بها خلال فترة حكمها التي استمرت 7 عقود.

تدفق آلاف الأشخاص إلى كنيسة وستمنستر والشوارع على طول طريق الموكب الذي يبلغ طوله 40 كيلومترًا من وسط لندن إلى وندسور، لإلقاء نظرة على نعش الملكة المغطى بالعلم في رحلتها الأخيرة إلى كنيسة القديس جورج داخل أراضي قلعة وندسور.

وكان الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة الملكية وعدد من وفود وقادة العالم قد وصلوا إلى كنيسة وستمنستر في وقت سابق لنقل نعش الملكة إليزابيث، بينما تم دق جرس كنيسة وستمنستر مرة كل دقيقة حتى وصل إلى 96 دقة تعادل عدد السنوات التي عاشتها الملكة.