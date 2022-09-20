ذهب مراسل CNN نك باتون والش إلى مبنى مهجور في كوبيانسك بأوكرانيا، حيث قام الروس بتعذيب السجناء الأوكرانيين، وتحدث مع شخص أوكراني تم إطلاق سراحه مؤخرًا عن تجربته.

ما تركته موسكو خلفها في كوبيانسك قبيح، حيث كانت تستخدم غرفًا صغيرة كمركز احتجاز، حيث تم سجن ما يصل إلى 400 شخص في وقت واحد كما قيل لشبكتنا، ثمانية أو تسعة سجناء في كل زنزانة.

وفي مكان آخر في المدينة، دلائل على العقلية التي تغذي الغزو الروسي. لقد وجدوا وقتًا لرسم لوحة جدارية، جندي روسي مع إشارة "Z" على ذراعه، بجوار سيدة تحمل علم الإمبراطورية السوفيتية السابقة مشتعلًا بالنيران.

ومن الواضح أن الكثير من الأشياء في كوبيانسك غير قابلة للاستخدام بعد الآن، لذلك يتجمع عدد قليل من السكان المحليين في هياكلها الفارغة. الفوز لا يداوي الجراح، وإنما يمنحهم فقط الوقت الكافي ليشعروا بألمها.