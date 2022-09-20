نشرت وزارة الداخلية في أوكرانيا مقطع فيديو، الاثنين، يظهر الأضرار الكبيرة والدمار الذي حدث في مدينة سفياتوهيرسك بعدما تم تحريرها من القوات الروسية الأسبوع الماضي.

يظهر الفيديو برج الكنيسة المهدمة جزئياً، بجانب معدات عسكرية ودبابات ومركبات مدرعة مهجورة ومتناثرة في شوارع المنطقة.

كما يظهر تضرر المباني التجارية بشكلٍ كبير بسبب المعركة.

إحدى قاطني المنطقة من كبار السن قالت "تم تحطيم كافة نوافذ منزلي، من الأعلى إلى الأسفل"، بينما قال مقيم ٱخر في البلدة "انقطع الماء والكهرباء وشبكة الانترنت عندما دخلت القوات الروسية إلى المنطقة".