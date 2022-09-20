أطلق سراح عدنان سيد، الذي جذبت إدانته بجريمة قتل صديقته السابقة اهتمام ملايين الأمريكيين بعد البث الصوتي "Serial"، حيث وافق قاضٍ أمريكي في بالتيمور على طلب بإلغاء إدانته، لكن معركته القانونية لم تنته بعد.

واستمرت جلسة الاستماع قرابة ساعتين تخللتها استراحة لـ30 دقيقة، حيث كان هذا وقتًا كان فيه المدّعون قادرين على كشف الأدلة التي قدموها في طلبهم، والتي تم استخلاصها من عملية إعادة تحقيق استمرت لمدة عام في القضية التي ركزت على معلومات تكشفت حديثًا عن مشتبه بهما بديلين.

كما أشارت الأدلة إلى الإخفاق من قبل الولاية، كما قال المدعي العام، في مشاركة بعض هذه المعلومات الموجودة عن مشتبه بهما بديلين مع فريق الدفاع وقت المحاكمة. وكانت هذه الحجة كافية على ما يبدو لتوجيه القاضي لإبطال الحكم.

ورغم إطلاق سراح سيد، "إلا أن هذا لا يعد هذا إعلانًا عن قناعتهم ببراءته"، وإنما "فرصة للمضي قدمًا في التحقيق".

ويريد القضاء التأكد من أن العدالة يتم تحقيقها، وأن هناك تمثيلًا مناسبًا لعدنان سيد إذا كان هناك محاكمة مستقبلية. كما سيخضع سيد للمراقبة المنزلية مع استمرار التحقيق وحتى التوصل إلى قرار بإسقاط التهم أو الاستمرار في المحاكمة.