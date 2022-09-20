يقول الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه من المتوقع أن تحظى أوكرانيا "بأولوية عالية جدا" في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام، كما كانت أفغانستان هي محور التركيز في العام الماضي.

وقال بوريل في كلمة له "في العام الماضي كنا نتحدث عن أفغانستان، وكما نتذكر، كانت أفغانستان هي المسألة الرئيسية. في هذا العام، ستكون أوكرانيا على رأس جدول الأعمال، سيكون أمراً لا مفر منه".

وتابع قائلًا "نعلم أن هناك العديد من المشاكل الأخرى. ولكن الحرب في أوكرانيا ترسل موجات صدمة حول العالم".