لم تشعر أوكرانيا منذ بعض الوقت بأنها كانت منتصرة، فهي تتكبد خسائر فادحة وتكافح من أجل الصمود. يريد الكرملين حقا مدينة باخموت. لذا قام بإرسال مرتزقة لا يرحمون من مجموعة فاغنر للقتال، والقصف لا نهاية له.

يقول جنود أوكرانيون إن مرتزقة فاغنر الروس يندفعون نحوهم على ما يبدو ويكشفون مواقع الأوكرانيين، لكي تتمكن المدفعيات الروسية أن تستهدف مراكزهم.

ينتشر الدمار في باخموت، حيث تتجه روسيا نحوها لكنها ليست داخلها. استعدادات لقتال شوارع، لكنها ممزقة في هذه الأثناء، والخسائر فادحة في المواقع المكشوفة حول المدينة.

لكن لماذا تريد روسيا باخموت بشدّة؟ يقول الضابط في الجيش الأوكراني، مارتين، إنه "انسحبوا في مكان آخر وهم بحاجة إلى نصر، شيء مهم، لذا فإنهم يدفعون بالقوات إلى هنا".