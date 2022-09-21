وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحذيرًا شديد اللهجة، قائلًا إن “كل الوسائل المتاحة لنا "للدفاع عن “روسيا وشعبنا"، وذلك في إشارة واضحة إلى لاستخدامه المحتمل للأسلحة النووية.

وقال بوتين إن "هذه ليست خدعة! يمكن لمواطني روسيا التأكد من ضمان وحدة أراضي وطننا واستقلالنا وحريتنا. أولئك الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن الرياح السائدة يمكن أن تنقلب في اتجاههم".

وأضاف الرئيس الروسي: "يتحدث بعض السياسيين الغربيين عن استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا. لأولئك الذين يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بمثل هذه التصريحات، أود أن أذكرهم بأن بلادنا لديها أيضًا أسلحة مختلفة مماثلة وفي بعض الحالات أسلحة أكثر حداثة من أسلحة حلف شمال الأطلسي. من أجل حماية شعبنا وحماية روسيا، سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة".