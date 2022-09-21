سألت مذيعة CNN بريانا كيلار مع السيناتور أنغوس كينغ عن الأسلحة المحددة التي تقدمها الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية ومفارقة نجاحها ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كينغ إن سبب معارضة الإدارة الأمريكية استخدام صواريخ يصل مداها إلى 200 ميل "أن هذا سيكون تصعيدا بشكل واضح. ومن شأنه أن يدفع بوتن إلى اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية".

وأكد كينغ أن "المفارقة في وضعنا الحالي هو أنه كلما تحسن أداء أوكرانيا، كلما ازدادت خطورة بوتين أكثر، وكلما تم تضييق الخناق عليه. وهو يتلقى ضغوطات في روسيا، إذا قرأتم الصحافة، ليس من الناس الذين يقولون دعونا ننهي ذلك، دعونا نخرج. إنه يتلقى ضغوطات من الناس الذين يقولون افعل المزيد".

وأشار السيناتور إلى أنه يعتقد "أن الخطوة التالية الأكثر ترجيحاً هي أن يقوم بوتين بتكثيف الهجمات على البنية التحتية المدنية، ومن ثم سيكون علينا التفكير نحن والأوكرانيون في كيفية الرد على ذلك".