شاهد.. اعتقال رجل حاول الاعتداء جنسيًا على فتاة داخل حمام متجر

أُلقي القبض على رجل كان يتربص بفتاة دخلت حمام متجر تسوق فتبعها وأغلق الباب عليهما، بدأت الفتاة بالصراخ حيث سمعتها والدتها في الخارج وبدأت بالاستغاثة بالمتواجدين في المتجر للفت الانتباه.

حدثت الواقعة في متجر “Stater Bros” بالقرب من مدينة ويتير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

حيث سمع متسوقون نداء الأم لنجدة ابنتها العالقة في الحمام، وسارعوا إلى تخليصها، حيث قام رجلان بتثبيه أرضًا وقام آخر بالتقاط فيديو للحادثة لتوثيقها.

تم نقل الفتاة المراهقة البالغة 16 عامًا إلى المستشفى وأرسلت فيما بعد لتنضم لعائلتها.

قام رجال الشرطة بالقبض على المشتبه به ستيفن دانيال ماجدالينو، ووجهت له تهمتي اعتداء بقصد الاغتصاب، والاحتجاز القسري.

ولدى جوي بناديكت مراسلة محطة "News 9" المزيد من التفاصيل.