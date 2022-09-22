بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية، صباح الأربعاء، نستعرض لكم في هذا الفيديو ما الذي يعنيه ذلك، ونتطرق إلى احتمالية استخدام الجيش الروسي للأسلحة النووية.

ففي خطاب متلفز توجّه به الرئيس الروسي إلى شعبه، أثار ردود فعل دولية متباينة، وسخرية من جانب أوكرانيا، وجّه بوتين في كلمته تحذيرًا شديد اللهجة، قائلًا إن "كل الوسائل المتاحة لنا للدفاع عن روسيا وشعبنا"، على حد تعبيره.

لكن، ماذا يعني إعلان التعبئة الجزئية في الاتحاد الروسي؟

التعبئة الجزئية تعني انضمام أولئك الذين يعتبرون من جيش الاحتياط، وأولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، وأيضا أولئك ممن لديهم خبرة عسكرية واختصاصات ذات صلة.

وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ستستدعي روسيا ما يقرب من 300 ألف جندي احتياط كجزء من عملية التعبئة. وأكد وزير الدفاع أنه لن يتم استدعاء طلاب الجامعات تحت أي ظرف، على حد تعبيره.

أما ميخائيلو بودولياك، وهو أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، فقد سخر من إعلان بوتين قائلا إن "في الحياة أمور مضحكة".

في حين قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن إعلان بوتين اعتراف بفشل الغزو الروسي.

فهل نحن أمام تصعيد كبير متوقع للنزاع الدائر في أوكرانيا؟