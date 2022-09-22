ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قناة فوكس نيوز وأدلى بأول تعليقاته بعد إعلان المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس رفع دعوى مدنية ضده وأولاده.

ورفعت جيمس دعوى قضائية كاسحة ضد الرئيس الأمريكي السابق وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب، زاعمة أنهم متورطون في عملية احتيال واسعة النطاق استمرت لأكثر من عقد استخدمها الرئيس السابق لإثراء نفسه.

وقال ترامب في تعليقه: "أعتقدت أنهم لن يرفعوا دعوى أبدًا، ولقد رفعتها هي. سبب اعتقادي هو أنها لا تملك قضية، كنت تحت انطباع أنها أرادت تسوية. لكن لدي مشكلة، فكيف تدفع مالًا، حتى لو كان قليلًا، إن لم تكن مذنبًا بأي شيء. هذا استمرار لمطاردة الساحرات التي بدأت عندما نزلت أسفل السلالم المتحركة في برج ترامب".

من جانبه، قال محامي ترامب السابق مايكل كوهين في حديث له مع مذيع CNN، دون ليمون، إن ترامب سيكذب، مضيفًا "هو يكذب دون عقاب لتبرير السؤال أو القضية التي تواجهه، أيًا كانت. هذه ميزته، هذه قوته الخارقة. يكذب دون عقاب ولا يأبه لذلك".