أبلغت الدول المتاخمة لروسيا عن ارتفاع حاد في حركة النزوح الجماعي للروس والفرار عن طريق المعابر الحدودية مع تنامي مخاوفهم بشأن خطة التعبئة الجزئية التي أصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ففي الغرب، باتجاه فنلندا، أبلغ مسؤولو الحدود عن زيادة حركة المرور بشكل ملحوظ، حيث يتوقع عبور ما يقرب من 5 آلاف شخص في يوم واحد خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل مغادرة الروس بلادهم.

وهناك في جميع أنحاء روسيا، شعور متزايد بالقلق والغضب من استدعاء جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا.

وفي تقرير ماثيو تشانس مراسل CNN المزيد من التفاصيل.