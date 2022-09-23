توب 5: الجيش الإيراني يلوح بقمع التظاهرات.. وارتفاع عدد ضحايا قارب طرطوس

من ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق زورق طالبي اللجوء قرب طرطوس إلى 87، وكشف مسؤول سعودي دور ولي العهد "الشخصي والمباشر" في عملية تبادل الأسرى، والجيش الإيراني مستعد "لمواجهة الأعداء" بعد تصاعد موجة الاحتجاجات، وصولاً إلى تنظيم مناطق أوكرانية محتلة استفتاءات للانضمام إلى روسيا... . إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



وزارة النقل اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق زورق طالبي اللجوء قرب طرطوس إلى 87

ارتفعت حصيلة ضحايا القارب الغارق قرب مدينة طرطوس الساحلية السورية إلى 87 حالة وفاة، فيما يتلقى 20 ناجيًا العلاج في المستشفى، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المكتب الاعلامي لوزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية.

مسؤول سعودي يكشف دور ولي العهد "الشخصي والمباشر" في عملية تبادل الأسرى

لعب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دورا "مباشرا" و"شخصيا" في الإفراج عن سجناء أجانب كانت تحتجزهم قوات تابعة للانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا، الأربعاء.



بعد تصاعد موجة الاحتجاجات.. الجيش الإيراني مستعد "لمواجهة الأعداء"

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن الجيش الإيراني وجه تحذيرًا للمحتجين، وقال إنه مستعد "لمواجهة الأعداء" للدفاع عن أمن الأمة.



مناطق أوكرانية محتلة تبدأ استفتاءات "صورية" للانضمام إلى روسيا

بدأت أربع مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا التصويت في استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وفقًا لزعمائهم الانفصاليين، في خطوة تزيد من مخاطر غزو موسكو بعد سبعة أشهر من بدء القتال.



هل ستغلق قطر حدودها أمام غير مشجعي كأس العالم وهل ستكون المواصلات مجانية؟ ثاني الزراع يكشف لـCNN

كشف مدير إدارة عمليات النقل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ثاني الزراع، عن أن قطر ستتبع إجراءات منفصلة لمن يرغبون بالدخول إليها بغرض العمل خلال فترة إقامة كأس العالم 2022 في حين سيقتصر السماح للزوار الراغبين بالقدوم إلى البلاد على المشجعين الراغبين بحضور مباريات البطولة، وأكد الزراع أن المواصلات ستكون مجانية خلال المونديال بالنسبة للجماهير.