شاهد.. كيف يرى الروس الفارون من روسيا إعلان بوتين التعبئة؟

ازداد الطلب على الرحلات للبلدان التي لا يحتاج الروس إلى تأشيرة لدخولها بعد إعلان التعبئة الجزئية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأعلن بوتين أن 300 ألف جندي احتياط سيتم استدعاؤهم لتعزيز القوات في أوكرانيا.

أحد الفارين من البلاد قال "لم أصدق أن الخطوة التالية ستكون التعبئة. أشعر بأن الكثير من الروس لا يريدون القتال أو التعبئة".

وقال آخر "الوضع مروع. لا بأس بأن تكون خائفًا من الحرب أو الموت أو الأمور المحزنة".

وبعد إعلان بوتين، تشكلت طوابير طويلة في معابر حدودية إلى عدة بلدان، في حين قال أحد الروس: "لا أدعم هذا النوع من القرارات الحكومية. كنت مستعدًا نفسيًا في الأشهر الست الماضية. كنت أريد المغادرة منذ 31 مارس".

بينما أكد شخص آخر أنه "إذا كان للناس حياة جيدة (في روسيا)، فلن يصطفوا على حدود فنلندا الآن".