شاهد.. تظاهرات في لندن احتجاجًا على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني

تجمع العشرات من الأشخاص في لندن العاصمة البريطانية، السبت، في ساحة ميدان ترفلغار للاحتجاج على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، التي توفيت أثناء اعتقالها من شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب مظهرها.

وقد أثارت وفاة مهسا أميني بعد أن اعتقلتها “شرطة الأخلاق” في طهران الكثير من ردود الفعل والغضب داخل وخارج إيران وكذلك أججت شرارة احتجاجات اندلعت في شوارع مدن الجمهورية الإسلامية وقد شاركت عدد من النساء الإيرانيات آراءهن حول مطلب السلطات بفرض ارتداء الحجاب في إيران.

فيما أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على ضرورة التعامل بـ"حزم" مع من وصفهم بـ"المخلين بالأمن العام"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) السبت.