ضغط مذيع CNN جايك تابر على رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، بشأن ما إذا كانت لا تزال غير متأكدة مما إن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "صديقًا أم عدوًا".

وطرح تابر سؤال "عندما سئلتِ في الشهر الماضي عما إذا كان الرئيس الفرنسي ماكرون صديقًا أو عدوًا للمملكة المتحدة، قلتِ إن الأمر لم يتضح بعد. أخبرني ماكرون قبل بضعة أيام إن الأمر واضح بالنسبة له. التقيتِ الرئيس ماكرون للتو هذا الأسبوع. ما هو حكمك؟ هل هو صديقٌ أم عدو؟".

وردت تراس بالقول "لقد عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتحدثنا مرةً أخرى عن القيَم التي نتشاركها مع فرنسا وكيف نعمل معًا بشكل وثيق جدًا في جميع أنواع المجالات، على سبيل المثال، التصدي للهجرة غير القانونية، والوقوف في وجه روسيا ودعم الأوكرانيين والعمل معاً في مجال الطاقة".

وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية: "لقد كان اجتماعًا جيدًا جدًا مع الرئيس ماكرون، وأنا أتطلع إلى العمل معهم في المستقبل".