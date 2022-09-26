عندما قابلت شبكة KVVU جاك إبراهام لأول مرة في يوليو، كان يائسًا لاستعادة التوراة القابلة للنقل الخاصة به. وكان كذلك أيضًا عندما تحدثت معه قبل العام اليهودي الجديد هذا الأحد، مقدمًا 40 ألف دولار لمن يعيده.

لقد كان يمتكله لما يقرب من 30 عامًا وانتقل إلى جميع أنحاء العالم.

تقول الشرطة إن رجلًا تم توثيقه بمقطع فيديو سرق التوراة في فعالية بالبندقية أثناء عرض المجوهرات في يونيو.

كان الحاخام مندي هناك في ذلك اليوم، وكانت معدته تنقلب في كل مرة يفكر فيها بالتوراة منذ ذلك الحين، حيث قال إن "قدسية التوراة لا يمكن استبدالها. كنت قلقًا من أنه سيزيل الجزء العلوي منه وسيبيعه. ربما كان سيتخلص من المخطوطة بالداخل التي تحمل اسم الله المقدس".

ولكن بعد ظهر الجمعة تمت الإجابة على دعواتهم، حيث سلّم الملازم كريستوفر دينيس التوراة للحاخام ميندي.

تقول الشرطة إن اللص المشتبه به لا يزال طليقًا، لكن المرأة التي أعادت التوراة قالت إنها عثرت عليه خلف المبنى وأخذته إلى المنزل منذ قرابة شهر.

كانت التوراة في حالة ممتازة، حتى أنها تركت في نفس الصفحة التي قُرأت آخر مرة في المؤتمر في يونيو.