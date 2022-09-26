نشر طالب مقطع فيديو على حسابه في تويتر يظهر الحادثة التي تعرض لها أثناء احتجازه من قبل الشرطة الأمريكية، حيث أخبره الضابط إنه لن يتم القبض عليه، بل سيحتجز فقط.

ما كان يحمله الطالب ليس سلاحًا، وإنما يسمى كربان، حيث يطلب من كل السيخ الذين يتم تعميدهم ارتدائه للتذكير بأهداف أخرى تتعلق بالديانة.

فبحسب سباوانجيت سينغ، أحد قادة الجالية السيخية وعضو في شبكة الأديان، فإن "هذا التزام أو تذكير بأن عليّ الدفاع عن الإصلاح الأشمل، من أجل التعاطف ودعم الضعفاء والدفاع عن العدالة للجميع".

ورغم أن الكربان يشبه السكين لكنه ليس كذلك، وإنما هو قطعة أثرية دينية.

من جانبها، تقول د. ساونيت كور تحالف السيخ إن "الخوف تجاه الآخرين هو من طبيعة البشر"، مضيفة "أعتقد أنه في الوقت الذي تم فيه استدعاء الشرطة كان هناك سوء تفاهم وتواصل كبيرين، ولكن هذه فرصة للمساعدة في عكس ذلك الأمر ومساعدة الناس على فهم أن هذا جزء من ديننا".

وبدأت عميدة جامعة نورث كارولينا في شارلوت العملية بالاعتذار، وشكرت كور العميدة لاتخاذها تلك الخطوة، ويعتقدون أن هذا سيساعد في عملية التعافي خاصة بالنسبة للطالب المعني.