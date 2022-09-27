كما هو حال كل شيء تقريبًا في الحرب التي اختارها فلاديمير بوتين في أوكرانيا، كان استدعاء 300 ألف احتياطي مؤخرًا كارثة، حيث اعترف الكرملين، الإثنين، بارتكاب أخطاء، مثل تجنيد رجال غير مؤهلين للخدمة في الجيش، كآباء الأطفال الصغار وآخرين تم تجنيدهم ببساطة عن طريق الخطأ.

وتحدث الآن عدد من كبار المشرعين منتقدين ما كان بمثابة استدعاء فوضوي، في حين أن الغضب والخوف من إرسالهم للقتال في أوكرانيا أثار أول معارضة حقيقية داخل روسيا لحرب بوتين.

شهدت المدن الكبرى في روسيا لأيام الآن احتجاجات ضد التجنيد، لكن في جمهورية داغستان اندلعت أعمال عنف بين قوات الأمن والمتظاهرين. وبحسب ما ورد، فقد شهدت المنطقة ذات الأغلبية المسلمة أعلى حصيلة للقتلى في أوكرانيا مقارنة ببقية البلاد في أماكن أخرى.

وتعرضت مراكز التجنيد للهجوم في أماكن أخرى. ففي سيبيريا، تقول السلطات إن ضابط تجنيد لا يزال في حالة خطيرة بالمستشفى بعد إطلاق النار عليه عندما فتح مسلح النار.

وفي مواقع أخرى، فإن أفضل طريقة لرؤية طوابير الروس الذين يحاولون عبور الحدود هي من الفضاء. صور الأقمار الصناعية هذه تظهر طوابير طويلة من السيارات التي تنتظر العبور إلى جورجيا، حيث تمتد الطوابير في بعض الأماكن لمسافة 16 كيلومترًا.