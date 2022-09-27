زيلينسكي يحث المجندين الروس على "تخريب الحرب" و "الانشقاق في أقرب فرصة"

بينما يكتسب ما يسمى التعبئة الجزئية لروسيا زخمًا ويواجه بعض المقاومة، يدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أولئك الذين يتم استدعاؤهم للخدمة لبذل كل ما في وسعهم لتخريب جهود الكرملين الحربية.

ففي خطابه الليلي، دعا الجنود الروس في أوكرانيا إلى التخريب والتدخل في العمليات العسكرية وتمرير المعلومات إلى الاستخبارات الأوكرانية والانشقاق في أول فرصة. وتعهد زيلينسكي بأن أولئك الذين يستسلمون سيعاملون بـ"طريقة حضارية" بحسب تعبيره، وإذا كانوا يرغبون في ذلك، فلن يتم إعادتهم إلى روسيا في حالة تبادل الأسرى.

في غضون ذلك، تتهم روسيا القوات الأوكرانية بقصف مواقع قريبة من محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والتي تقبع تحت السيطرة الروسية حاليًا. بينما لم ترد أوكرانيا بعد على المزاعم الروسية.