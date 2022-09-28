قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) الأسبق، جون برينان، لشبكة CNN إنه يعتقد أن تسريب خط أنابيب "نورد ستريم" كان عملاً تخريبياً على الأرجح من روسيا.

وقال برينان في تعليق له إن "كل الدلائل تشير إلى نوع من التخريب. خطوط الأنابيب هذه تقع في حوالي 200 قدم أو نحو ذلك من المياه، ولدى روسيا قدرة تحت سطح البحر تجعل من السهل وضع عبوات ناسفة قرب خطوط الأنابيب هذه".

وأضاف أنه يعتقد أن هذه "إشارة إلى أوروبا بأن روسيا يمكنها الوصول إلى ما وراء حدود أوكرانيا. لذا، من يدري ما قد يخطط له (بوتين) بعد ذلك، لكني أعتقد أن هذا عمل تخريبي من نوع ما ومن المؤكد أن المشتبه به الأرجح هو روسيا".