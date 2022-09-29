تُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة طوابير بطول 10 أميال تقريبًا من السيارات التي تنتظر دخول حدود جورجيا من روسيا حيث يأمل الآلاف في الفرار من أمر التجنيد (التعبئة الجزئية) الصادر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حيث يخرج الناس من سياراتهم ويعبرون الحدود بأي طريقة ممكنة سواء بدراجاتهم أو سيرًا على الأقدام حاملين القليل مما لديهم.

وصل الناس بأعداد هائلة ليس فقط عبر الحدود إلى جورجيا، ولكن إلى حدود أخرى أيضًا مثل فنلندا.

وقد عبر الحدود 100 ألف شخص في الأسبوع الماضي إلى كازاخستان.

ولدى ميليسا بيل مراسلة CNN في بثها المباشر من الحدود بين جورجيا وروسيا التقرير المفصل عن الموضوع.