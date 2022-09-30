خاض توني أتكينز، مراسل محطة WESH الإخبارية المتعاونة مع شبكة CNN، في مياه الفيضانات التي سببها إعصار إيان وذلك ليتمكن من إنقاذ ممرضة كانت عالقة داخل سيارتها وسط الطريق، بسبب ارتفاع منسوب المياه وهي في طريقها إلى عملها في مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا الأمريكية.

قام المراسل بإنقاذ الممرضة قبل شروق شمس صباح هذا اليوم، وذلك بعد أن علقت سيارتها على طريق غمرته مياه الفيضان، فيما كانت تتوجه إلى مقر عملها رغم حالة الطقس السائدة فهي كانت تود الوصول إلى مركزها الطبي لمعرفتها بحاجة الناس لها في تلك الظروف بحسب ما قاله المراسل الإخباري.