شاهد لحظة توقيع بوتين على وثائق ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية وهي لوغانسك ودونيستك وخيرسون وزاباروجيا، مشيرا إلى أن "سكان هذه المناطق اختاروا الانضمام إلى موسكو وروسيا ستكون وفية لذلك."

ويظهر هذا الفيديو لحظة توقيع بوتين على وثائق ضم المناطق الأوكرانية، لوغانسك ودونيستك وخيرسون وزاباروجيا.

وقال بوتين في كلمة في حفل ضم المناطق الأربع في الكرملين: "أريد من سلطات كييف وأسيادها في الغرب أن يسمعوني، أريد أن يتذكر الجميع أن الناس الذين يعيشون في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون سيكونون مواطنينا إلى الأبد".