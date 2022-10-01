وصف الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ضم روسيا للمناطق الأوكرانية بأنه أخطر تصعيد في الصراع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووقع الرئيس بوتين، الجمعة، على ما يسمى بمعاهدات الانضمام، وأعلن من جانب واحد ضم أربع مناطق رئيسية في أوكرانيا، وهي: دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا وخيرسون.

حيث قوبل الإعلان بضجة كبيرة حيث امتلأت الساحة الحمراء في موسكو بحشود كبيرة تلوح بالأعلام واللافتات التي تحمل أسماء تلك المناطق الأوكرانية الأربع.

خاطب الرئيس بوتين بنفسه الحشد، معلناً أن هذه المناطق ستكون إلى الأبد جزءًا من روسيا.