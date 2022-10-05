أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أن كوريا الجنوبية تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر أربعة موردين للمعدات العسكرية في العالم.

فقد أصبح مصنعو الأسلحة في كوريا الجنوبية أكثر جرأة، بتعهد الرئيس الكوري يون سوك يول، بأن بلاده ستصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم.

ففي مدينة تشانغوون، تقوم شركة هيونداي روتيم بتجميع واختبار دبابات k2 قبل الشحن، فهي ترسل ما يقرب من ألف منها إلى بولندا، في صفقة مع إحدى دول الناتو في وقت كانت فيه أوكرانيا، التي تمولها وتجهزها دول الناتو، تحارب الغزو الروسي، أمر مهم.

حيث تقول وزارة الدفاع البولندية إن هذه الدبابات من طراز K2 ستحل جزئيًا محل الدبابات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية التي تبرعت بها لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا.

إحدى الميزات التي تتمتع بها كوريا الجنوبية وفقًا للخبراء، هي الخبرة في بناء آلات القتال للطقس القاسي والتضاريس الصعبة والجيران الصعبين.

تسافر بولا هانكوك مراسلة CNN إلى بعض أكبر مصنعي الأسلحة في البلاد لمعرفة مدى قرب البلاد من تحقيق طموحها.