انضم وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، إلى برنامج New Day على شبكة CNN، لمناقشة خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في أوكرانيا.

حيث يعتقد إسبر أنه كلما استمر الأوكرانيون في السيطرة على الأرض في الشرق والجنوب، كلما ازداد يأس بوتين.

ويضيف أن ذلك يُعد فشلًا استراتيجيًا لروسيا من نواحٍ متعددة منذ أن بدأ الغزو في شهر فبراير/ شباط الماضي.

بالإضافة إلى أن الشعب الروسي بدأ في احتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد ومغادرة مئات الآلاف من الروس البلاد لتجنب "التعبئة الجزئية" والتجنيد للمحاربة في أوكرانيا.