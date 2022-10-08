تقول وزارة الدفاع الروسية إنها حشدت بالفعل 200 ألف رجل يخضع الكثير منهم الآن لتدريب أساسي.

ويُظهر مقطع فيديو الذي لا تستطيع CNN التحقق من صحته ما يُظهر مركبة قتال للمشاة أصيبت بلغم مضاد للدبابات.

كما تُظهر مقاطع فيديو جديدة تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مشاكل في عملية التعبئة بما في ذلك المجندين الذين ينامون على حصائر اليوغا ويشربون بكثرة.

بينما انسحب الجيش الروسي من مناطق واسعة في كل من جنوب وشرق أوكرانيا.

لا يزال الكرملين يقول إنه يخطط لتحقيق جميع الأهداف العسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فيما يقول الأوكرانيون إن الهجمات الروسية مثل تلك التي وقعت في زاباروجيا لن توقف قواتهم في ساحة المعركة.

فإن القوات الأوكرانية تتسابق لاستعادة أكبر قدر ممكن من الأراضي بأسرع ما يمكن.

وفي تقرير فريد بليتجن مراسل CNN المزيد من التفاصيل عن الأحداث الجارية على أرض الواقع.