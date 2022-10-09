فيديو يُظهر مشاهد الدمار الذي لحق بجسر القرم بعد الانفجار الهائل

تسبب انفجار كبير في إلحاق أضرار جسيمة بجسر كيرتش الذي يربط البر الرئيسي لروسيا مع شبه جزيرة القرم، في ضربة مدمرة لجهود فلاديمير بوتين الحربي في أوكرانيا.

أعلن مسؤولون روس أن عدة أشخاص قُتلوا في الهجوم.

ووجهت موسكو أصابع الاتهام بالفعل إلى أوكرانيا، ولكن حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها من قيادة كييف.

بينما تقول السلطات الروسية إن إمدادات الوقود والغذاء مضمونة لشبه جزيرة القرم.

أظهرت مقاطع فيديو التقطت وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة في محطات الوقود بعد ساعات فقط من الانفجار.

يُعد جسر القرم شريان إمداد حيوي للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

ويعتبر أيضًا رمز هيبة للرئيس الروسي.

ولدى فريد بليتجن مراسل CNN في تقريره المصور الأحداث التي أعقبت ذلك الانفجار والآثار الذي لحق بالجسر الاستراتيجي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.