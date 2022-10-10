شرح الكولونيل المتقاعد سيدريك لايتون لمذيعة CNN، باميلا براون، أهمية انفجار جسر القرم وناقش استراتيجية أوكرانيا مع استمرار الغزو الروسي للبلاد.

وقال لايتون إن الجسر "يسهل على الروس نقل منتجاتهم وأسلحتهم، ونقل قواتهم إلى جبهة الحرب" نظرًا إلى أنه "يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ثم يصل إلى أوكرانيا مما يسمح للناس بالذهاب إلى أوكرانيا".

كما أشار لايتون إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرى أن ما حدث هجوم مباشر عليه وعلى حكومته "لأنه في عام 2018 افتتح هذا الجسر بالفعل" وأن الرئيس الروسي "كان فخورًا جدًا بهذا الجسر وبارتباطه بالمناطق التي ساعدت روسيا في الوصول إلى شبه جزيرة القرم"، على حد تعبيره.

وكان قد تسبب انفجار كبير، السبت، في إلحاق أضرار جسيمة بجسر كيرتش الذي يربط البر الرئيسي لروسيا مع شبه جزيرة القرم، في ضربة مدمرة لجهود بوتين الحربية في أوكرانيا.