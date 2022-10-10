في تطور جديد للأحداث في أوكرانيا، قال رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تحاول إبادة البلاد بموجة من الهجمات في مدينة تلو الأخرى، كرد فعل على ما يبدو على استهداف جسر كيرتش السبت المنصرم.

وأظهر مقطع فيديو لحظة الهجوم القوي الذي دمر طريقًا في كييف، لكن تم الإبلاغ عن هجمات من لفيف غربي البلاد إلى خاركيف شمال شرقي البلاد، بجانب زابوريجيا في الجنوب أيضًا.

وبحسب مسؤول أوكراني، فقد دمرت إحدى الهجمات في كييف ساحة لعب للأطفال، حيث يقول المسؤول إن 5 مدنيين على الأقل لقوا مصرعهم مع إصابة 12 آخرين في العاصمة الأوكرانية.

من جانبهم، قال مسؤولون في كييف إن الحركة في جميع سكك القطار بالمدينة تم تعليقها مع استخدام المحطات تحت الأرض كملاجئ.