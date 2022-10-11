جنرال أمريكي متقاعد يتوقع ما سيحدث في أوكرانيا بعد الهجمات الأخيرة

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلينغ، في مداخلة مع CNN، إنه يتوقع المزيد من الخسائر لروسيا في الأشهر المقبلة، حيث تحافظ القوات الأوكرانية على زخمها.

وأشار هيرتلينغ إلى أنه "سنرى تغييرات في البيئة بالتأكيد، لكن هذا يؤثر على كلا الجانبين وأنا أتحدث عن الطقس"، مضيفًا "هناك محاولة من قبل روسيا لدمج جنود التعبئة، والتي رأيناها من خلال التقارير الروسية الداخلية".

وتابع بالقول "هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يهربون من البلاد، أكثر من الأشخاص الذين ينتقلون ويسيرون إلى محطات التعبئة. وحتى إن نقلوا بعضًا من هؤلاء الجنود الروس إلى خط المواجهة، فإنهم سينضمون إلى الوحدات التي استنفدت بالفعل ومعنوياتهم منخفضة، ولم يحققوا أي نجاح في ساحة المعركة".

كما نوّه هيرتلينغ إلى أن "من المحتمل أن نشهد المزيد - أكثر من أي وقت مضى منذ 24 من فبراير، مثل ما قال بيتر - المزيد من الضربات المدفعية والصاروخية على مناطق مدنية، والمزيد من الأنشطة الإجرامية التي تضع روسيا والسيد بوتين في موقف يستوجب مثولهم أمام محكمة العدل الدولية".