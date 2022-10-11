تحدث العقيد الأمريكي المتقاعد سيدريك لايتون لشبكة CNN عما يعرفه عن الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين، الذي عينه الرئيس فلاديمير بوتين قائدا للعملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وقال لايتون إن "الجنرال سوروفيكين شخصية مثيرة للاهتمام للغاية. إنه معروف بوحشيته، حتى ضد زملائه الضباط. ولذا فإن أقل ما يُقال عن هذا الرجل إنه شخصية مثيرة للاهتمام"، على حد تعبيره.

وأضاف لايتون أن سوروفيكين "يبلغ من العمر 55 عامًا. لقد قاد القوة الجوية، وهذا أمر مثير للاهتمام كونه بالحقيقة جنرال بالجيش. لذلك أنا متأكد من أن ذلك خلق حالة من الاستياء داخل القوات الجوية الروسية، وما أشارت إليه جيل عن أنه كان العقل المدبر لحصار حلب، صحيح تمامًا".

وتابع قائلًا: "لقد كان أحد الأشخاص المسؤولين عن ذلك، لحماية نظام الأسد في سوريا لتمكينه من البقاء في السلطة".

كما أشار إلى أن سوروفيكين "واحد من 8 جنرالات تولوا مناصب جديدة في الأشهر الأخيرة وهذا شيء يظهر أن هناك نقصًا هائلاً في القيادة والثقة في تلك القيادة داخل التسلسل الهرمي الروسي وهذا الافتقار إلى الثقة ينعكس على أدائهم في هذه الحرب. لذلك فهو وضع خطير للغاية لجميع المعنيين".