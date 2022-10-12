شاهد كيف رد بايدن على سؤال CNN إن كان بوتين يتصرف بعقلانية

رد الرئيس الأمريكي، جو بايدن على سؤال من الزميل جاك تابر لـCNN حول رأيه فيما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يتصرف بعقلانية، مؤكدا على أن "أهدافه كانت غير عقلانية".

وقال بايدن إنه يعتقد أن بوتين "يتصرف بعقلانية لكن أخطأ في الحساب بشكل كبير"، قبل أن يضيف "أعتقد أنه فكر - يمكنك أن تتذكر ذلك، لقد أشرت إلى أنهم كانوا في طريقهم للغزو، كل هؤلاء 100 ألف أو أكثر من القوات هناك ولم يعتقد أحد أنه سيغزو أوكرانيا".

وأشار بايدن إلى أنه "إذا استمعت إلى الخطاب الذي أدلى به بعد أن تم اتخاذ هذا القرار، فقد تحدث عن الفكرة الكاملة له - بأنه في حاجة إلى أن يكون زعيمًا لروسيا، الذي وحّد كل روسيا. أعتقد فقط أنه (الخطاب) غير عقلاني".