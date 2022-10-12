في مقابلة حصرية مع CNN، سأل المذيع جيك تابر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عما سيقوله للناخبين الذين يعتبرون عمره مصدر قلق قبل محاولة إعادة انتخابه في عام 2024.

وقال بايدن ردًا على ذلك: "سم لي رئيسًا في التاريخ الحديث فعل ما فعلته في أول عامين. هذه ليست مزحة. قد لا يعجبك ما فعلته، لكن الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي تحب ما قمت به".

وأضاف "الأمر يتعلق بما إن كان بمقدورك القيام بالمهمة، وأعتقد أنه يمكنني القيام بالمهمة. سأكون قادرًا على القيام بالمهمة. لقد أنجزت الكثير. قمت بتقليل التضخم، لقد مررت كل هذه التشريعات. وقد أدرت كل ذلك".