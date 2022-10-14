بوقت مبكر صباح الخميس هجوم على بلدة غرب العاصمة الأوكرانية. تواصل روسيا قصفها للبنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا. عبر البلاد، مشاهد حطام محطات توليد الطاقة تعتبر مألوفة في وسط أوكرانيا. التكتيك مألوف، والسلاح حتى وقت قريب لم يكن كذلك.

طائرة كاميكازي (انتحارية) بدون طيار شوهدت في موقع بعد هجوم على الجانب الآخر من البلد في خاركيف. رخيصة وذاتية التفجير وغير مأهولة، إنها سلاح جديد في الحرب الروسية على أوكرانيا.

كتب عليها "قيران 2"، لكنها ليست سلاحًا روسي الصنع.

اسمها "شاهد"، حيث صممت وصنعت في إيران. تُعرف بأنها ذخيرة تحميل، ويمكنها أن تدور حول هدف ويمكن للهيكل الهوائي الخفيف التحليق مسافات طويلة.

تقول حكومة الولايات المتحدة إن وفدا روسيا سافر إلى إيران في يونيو لتفقد الطائرات بدون طيار. وفي الأسابيع الأخيرة، زادت روسيا بشكل كبير من استخدام الطائرات بدون طيار. وتم نشر الأدلة على وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية على أساس يومي تقريبًا.

تستخدم أوكرانيا أيضًا طائرات كاميكازي مثل تلك الأصغر حجمًا بكثير، "سويتش بلايد" أمريكية الصنع، رغم عدم وجود دليل على أن أوكرانيا قد استخدمت السلاح ضد أي شيء سوى أهداف عسكرية.

ونجح الدفاع الجوي الأوكراني في إسقاط الطائرات الروسية بدون طيار. لكن الحقيقة المتمثلة في أنها رخيصة جدًا جعلت الأوكرانيين قلقين وتلعب جزءًا كبيرًا من سعيهم هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المساعدة الغربية في مجال الدفاع الجوي.

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن روسيا طلبت 2400 طائرة كاميكازي من إيران. ويخشى المسؤولون هنا أنه مع استهداف روسيا بشكل متزايد لمراكز التعداد السكاني، فإن طائرات كاميكازي ستصبح بشكل متزايد جزءًا من الترسانة.