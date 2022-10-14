في مقطع فيديو جديد نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يشكو الجنود الروس الذين تم حشدهم حديثًا من نوعية التدريب العسكري الدي تلقوه قبل إرسالهم إلى الحرب مع أوكرانيا.

ويمكن سماع أحد المجندين في الفيديو وهو يقول "حصلنا على الهراء للتدريب، من يعرف أي نوع من المنازل نحن فيه. 3 خراطيش خارقة للدروع. تبًا. نحن في سفاتوف يا رفاق".

بينما يمكن سماع مجند آخر وهو يقول "تم تعبئتنا، ولا يجب أن نكون هنا على الإطلاق بعد 11 يومًا من نشرنا، غادرنا موسكو قبل 11 يومًا".

بينما أكّد أحد المجندين أنه قام بإطلاق النار مرة واحد كجزء من التدريب، مستخدمًا 3 طلقات فقط.

وفي مقابلة مع CNN، قال مارك كروتوف، المراسل في إذاعة أوروبا الحرة، إن "هذا الرجل كان محظوظا في الواقع إن تم إحضاره إلى ميدان الرماية وتمكن من إطلاق النار بثلاث طلقات".

وتابع قائلًا: "في نفس الوقت، نعلم أن الكثير من المجندين، الكثير من هؤلاء الرجال الروس الذين تم حشدهم لم يحصلوا حتى على هذا التدريب، فقد تم نقلهم فقط إلى ضباط التسجيل العسكري، بعدها يقضون يومًا في مركز إقليمي ما ثم يتم نقلهم إلى الحدود وإلى أوكرانيا. لذا نعم، نقص التدريب مشكلة أخرى"، على حد تعبيره.