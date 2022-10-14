حاول رجل الاعتداء جنسيًا على صبي يبلغ من العمر 14 عامًا في حمام حديقة بلوس أنجلوس، حيث نشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر ما حدث قبل الحادثة.

وتقول آلما غوميز، التي مرت بجوار الحمام وسمعت أصواتًا غريبة تصدر منه، إنها تشعر بالسوء لأنها لم تدرك ما كان يحدث ولم تفعل شيئًا لتُوقف الاعتداء.

كما يقول غوتيريز إنه عادةً ما يكون في الحديقة في الصباح ويرى أطفالًا يمشون إلى المدارس القريبة، مؤكدًا: "أتمنى لو كنت موجودًا لمجرد أن أكون قادرًا على مساعدة هذا الطفل. أشعر أني عاجز عن المساعدة".

واحتجزت شرطة الحي المشتبه به، لكنها ما زالت تحقق وتحاول معرفة ما إذا كان قد تحرش أو هاجم أي شخص آخر من قبل.